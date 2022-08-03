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Дэвид Линч: жизнь в искусстве

Дэвид Линч: жизнь в искусстве (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, David Lynch: The Art Life
Документальный, Биография84 мин18+

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О фильме

Монолог легендарного визионера Дэвида Линча о детстве, студенчестве и поиске своего пути в искусстве. В своей мастерской, среди странных объектов и сигаретного дыма создатель «Твин Пикса» описывает гипнотические картины из своего прошлого, которые раскрываются как сцены из его фильмов.

Страна
Дания, США
Жанр
Документальный, Биография
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb