Монолог легендарного визионера Дэвида Линча о детстве, студенчестве и поиске своего пути в искусстве. В своей мастерской, среди странных объектов и сигаретного дыма создатель «Твин Пикса» описывает гипнотические картины из своего прошлого, которые раскрываются как сцены из его фильмов.

