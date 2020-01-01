Дэвид Боуи. Человек со звезды (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.62020, Stardust
Драмы104 мин18+
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Сюжет
Первый игровой фильм по мотивам биографии легендарного рок-идола в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. 1971 год, США. Британец Дэвид Боуи, чей альбом The Man Who Sold the World не снискал популярности, несмотря на недавний успех Space Oddity, надеется укрепить свои позиции благодаря американскому туру. Как водится, без трудностей не обходится, но именно они вдохновят артиста на новые свершения.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ГРРежиссёр
Гэбриел
Рэндж
- Актёр
Джонни
Флинн
- Актёр
Марк
Мэрон
- Актриса
Джена
Мэлоун
- ДМАктёр
Дерек
Моран
- ЭФАктёр
Энтони
Флэнеган
- ДРАктёр
Джулиан
Ричингс
- АПАктёр
Аарон
Пул
- МПАктриса
Моника
Паркер
- РБАктёр
Райан
Блэйкли
- ГРАктёр
Горд
Рэнд
- ГРСценарист
Гэбриел
Рэндж
- МКПродюсер
Мэтт
Коуд
- НТПродюсер
Ник
Тоссиг
- ПВПродюсер
Пол
Ван Картер
- ПААктёр дубляжа
Павел
Артемьев
- ГПАктёр дубляжа
Григорий
Перель
- АЗАктёр дубляжа
Артем
Затиев
- РКАктёр дубляжа
Ро�ман
Куперман
- АСАктриса дубляжа
Алена
Стеценко
- МдХудожник
Мауро
де Соуза
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- НДОператор
Николас
Д. Ноуленд