Дэвид Боуи. Человек со звезды (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Первый игровой фильм по мотивам биографии легендарного рок-идола в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. 1971 год, США. Британец Дэвид Боуи, чей альбом The Man Who Sold the World не снискал популярности, несмотря на недавний успех Space Oddity, надеется укрепить свои позиции благодаря американскому туру. Как водится, без трудностей не обходится, но именно они вдохновят артиста на новые свершения.



