Wink
Фильмы
Девичник в честь развода
Актёры и съёмочная группа фильма «Девичник в честь развода»

Актёры и съёмочная группа фильма «Девичник в честь развода»

Актёры

Румер Уиллис

Румер Уиллис

Rumer Willis
АктрисаRen
Мишель Мередит

Мишель Мередит

Michelle Meredith
АктрисаWendy
Дейди Дейонн

Дейди Дейонн

Dionne Gipson
АктрисаAmara
Лэйт Эшли

Лэйт Эшли

Laith Ashley
АктёрAjax
Сара Холлис

Сара Холлис

Sarah Hollis
АктрисаSamantha
Дезри Стэйплс

Дезри Стэйплс

Desiree Staples
АктрисаXan
Кэп Питерсон

Кэп Питерсон

Cap Peterson
АктёрEzekiel
Джина Ламон

Джина Ламон

Gina LaMond
АктрисаCashier

Продюсеры

Эдриэнн Чайлдресс

Эдриэнн Чайлдресс

Adrienne Childress
Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Киселёва

Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Юлия Горохова

Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Варвара Чабан

Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Вероника Саркисова

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа

Операторы

Ханна Гетз

Ханна Гетз

Hannah Getz
Оператор