Девичник в честь развода (фильм, 2022) смотреть онлайн

Девичник в честь развода
6.22022, My Divorce Party
Комедия88 мин18+
Ксан решает потратить все свои деньги на безумный кутеж, чтобы не оставлять ничего мужу после развода

О фильме

В преддверии официального разрыва отношений с мужем молодая женщина собирает подруг на вечеринку, где готовится сделать неожиданное признание. Независимая драмеди с участием Румер Уиллис, дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса.

Ксан готовится разводиться с мужем и по этому поводу собирается закатить вечеринку с близкими подругами, которых она собирает в национальном парке «Джошуа Три». Однако никто из гостей не знает, что в голове у Ксан созрел безумный план: потратить за эти выходные все деньги с бракоразводного процесса, чтобы начать жизнь с чистого листа. У подруг разный взгляд на то, как поступить в этой ситуации, так что вечеринка ожидается незабываемая.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девичник в честь развода»