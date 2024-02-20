Девичник в честь развода (фильм, 2022) смотреть онлайн

В преддверии официального разрыва отношений с мужем молодая женщина собирает подруг на вечеринку, где готовится сделать неожиданное признание. Независимая драмеди с участием Румер Уиллис, дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса.



Ксан готовится разводиться с мужем и по этому поводу собирается закатить вечеринку с близкими подругами, которых она собирает в национальном парке «Джошуа Три». Однако никто из гостей не знает, что в голове у Ксан созрел безумный план: потратить за эти выходные все деньги с бракоразводного процесса, чтобы начать жизнь с чистого листа. У подруг разный взгляд на то, как поступить в этой ситуации, так что вечеринка ожидается незабываемая.



