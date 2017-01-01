Детство, которое мы не знали фильм смотреть онлайн

Сюжет

Якутская драма о судьбе мальчика-скотовода на фоне революционных событий начала XX века. На дворе 1917 год. Якутский мальчик Микита совсем еще юн, но уже пытается овладеть скотоводством, как и его родственники. Он растет в атмосфере давних традиций и близко общается со своей любимой бабушкой, всегда готовой дать ему важный совет. Каждый день грозит новыми опасностями, а главная задача для Микиты и его родных — выжить. Но вот в устоявшийся уклад вмешиваются внешние события — в стране начинается революция, и даже якутские скотоводы не могут оставаться в стороне. Миките приходится приспосабливаться к быстро меняющемуся миру, который не будет делать скидок на его возраст.



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