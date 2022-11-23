Дети шпионов 4: Армагеддон (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Дети шпионов 4: Армагеддон» — возвращение Роберта Родригеса к яркому миру шпионских приключений, но с новым поколением героев, свежим взглядом и Джессикой Альбой. Фильм-калейдоскоп сочетает оригинальный юмор, ностальгию по приключенческому кино и посыл о том, что даже самые маленькие могут менять мир.
Сводные брат и сестра Ребекка и Сесил неожиданно втягиваются в шпионскую миссию, когда узнают, что их мачеха Марисса — агент OSS. Злодей по прозвищу Хранитель Времени угрожает ускорить время, чтобы вызвать хаос на Земле. Вооруженные смекалкой и высокотехнологичными гаджетами дети берутся за спасение планеты, попутно разбираясь с семейными неурядицами и учась доверять друг другу. Их путь проходит через секретные базы, опасные ловушки и испытания, требующие смекалки и командной работы. Смогут ли юные шпионы спасти мир до наступления конца света?
Смотреть «Дети шпионов 4: Армагеддон» стоит не только тем, кто знаком с предыдущими фильмами серии. Эта самостоятельная история не боится быть дерзкой и вызывает улыбку и восторг от каждой сюжетной или визуальной находки.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- РБАктриса
Роуэн
Бланчард
- МКАктёр
Мэйсон
Кук
- Актриса
Джессика
Альба
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- Актриса
Алекса
ПенаВега
- Актёр
Дэрил
Сабара
- Актёр
Джереми
Пивен
- БСАктриса
Белль
Солорзано
- ДСАктриса
Дженни
Солорзано
- ЧКАктёр
Чак
Кюро
- Сценарист
Роберт
Родригес
- Продюсер
Роберт
Родригес
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- ДХПродюсер
Джордж
Хуанг
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ДХХудожник
Дэвид
Хэк
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- ДЛОператор
Джимми
Линдси
- Оператор
Роберт
Родригес
- Композитор
Роберт
Родригес
- КТКомпозитор
Карл
Тиль