Дети шпионов 4: Армагеддон (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

«Дети шпионов 4: Армагеддон» — возвращение Роберта Родригеса к яркому миру шпионских приключений, но с новым поколением героев, свежим взглядом и Джессикой Альбой. Фильм-калейдоскоп сочетает оригинальный юмор, ностальгию по приключенческому кино и посыл о том, что даже самые маленькие могут менять мир.



Сводные брат и сестра Ребекка и Сесил неожиданно втягиваются в шпионскую миссию, когда узнают, что их мачеха Марисса — агент OSS. Злодей по прозвищу Хранитель Времени угрожает ускорить время, чтобы вызвать хаос на Земле. Вооруженные смекалкой и высокотехнологичными гаджетами дети берутся за спасение планеты, попутно разбираясь с семейными неурядицами и учась доверять друг другу. Их путь проходит через секретные базы, опасные ловушки и испытания, требующие смекалки и командной работы. Смогут ли юные шпионы спасти мир до наступления конца света?



Смотреть «Дети шпионов 4: Армагеддон» стоит не только тем, кто знаком с предыдущими фильмами серии. Эта самостоятельная история не боится быть дерзкой и вызывает улыбку и восторг от каждой сюжетной или визуальной находки.



