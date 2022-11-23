Дети шпионов 4: Армагеддон (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Дети шпионов 4: Армагеддон
9.22011, Spy Kids 4: All the Time in the World
Фантастика, Семейный84 мин6+

О фильме

«Дети шпионов 4: Армагеддон» — возвращение Роберта Родригеса к яркому миру шпионских приключений, но с новым поколением героев, свежим взглядом и Джессикой Альбой. Фильм-калейдоскоп сочетает оригинальный юмор, ностальгию по приключенческому кино и посыл о том, что даже самые маленькие могут менять мир.

Сводные брат и сестра Ребекка и Сесил неожиданно втягиваются в шпионскую миссию, когда узнают, что их мачеха Марисса — агент OSS. Злодей по прозвищу Хранитель Времени угрожает ускорить время, чтобы вызвать хаос на Земле. Вооруженные смекалкой и высокотехнологичными гаджетами дети берутся за спасение планеты, попутно разбираясь с семейными неурядицами и учась доверять друг другу. Их путь проходит через секретные базы, опасные ловушки и испытания, требующие смекалки и командной работы. Смогут ли юные шпионы спасти мир до наступления конца света?

Смотреть «Дети шпионов 4: Армагеддон» стоит не только тем, кто знаком с предыдущими фильмами серии. Эта самостоятельная история не боится быть дерзкой и вызывает улыбку и восторг от каждой сюжетной или визуальной находки.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети шпионов 4: Армагеддон»