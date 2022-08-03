Дети кукурузы 4: Сбор урожая
Wink
Фильмы
Дети кукурузы 4: Сбор урожая
6.01996, Children of the Corn: The Gathering
Ужасы, Триллер81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Дети кукурузы 4: Сбор урожая (фильм, 1996) смотреть онлайн

О фильме

Продолжение истории о злобных детках, убивших своих родителей и провозгласивших страшный культ кукурузы, которой они принесли их в жертву. Но кукуруза ненасытна - она требует все новых и новых жертв, поэтому страсти продолжают накаляться.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети кукурузы 4: Сбор урожая»