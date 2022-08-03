6.01996, Children of the Corn: The Gathering
Ужасы, Триллер81 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Дети кукурузы 4: Сбор урожая (фильм, 1996) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Актриса
Наоми
Уоттс
- ДРАктриса
Джейми
Рене Смит
- КБАктриса
Карен
Блэк
- МСАктёр
Марк
Саллинг
- Актёр
Брент
Дженнингс
- ТМАктриса
Тони
Марш
- ЛФАктёр
Льюис
Флэнеган III
- БКАктёр
Брэндон
Клейла
- УУАктёр
Уильям
Уиндом
- СЭАктриса
Салль
Эллис
- СБСценарист
Стивен
Бергер
- Сценарист
Стивен
Кинг
- ГДПродюсер
Гари
Депью
- ДЭПродюсер
Джэйк
Эберли
- ККХудожница
Карла
Керри
- КЧМонтажёр
Кристофер
Чибелли
- ДЛОператор
Дин
Лент
- ДСКомпозитор
Дэвид
С. Уильямс