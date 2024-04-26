Дети кукурузы 3: Городская жатва (фильм, 1995) смотреть онлайн

У Илая и Джоша родители погибли на том самом кукурузном поле. Обеспеченные люди Аманда и Уильям усыновили сирот. Так деревенские мальчики попали в город. Джош быстро адаптировался и завел себе друзей. А Илай сажает кукурузу на заброшенном фабричном дворе и произносит при этом странные заклинания. Постепенно сила культа растет, ему приносятся жертвы, а бывший школьный отщепенец Эли, становится общепризнанным авторитетом и пророком...

