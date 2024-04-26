7.71995, Дети кукурузы 3: Городская жатва
Ужасы, Триллер87 мин18+
Дети кукурузы 3: Городская жатва (фильм, 1995) смотреть онлайн
О фильме
У Илая и Джоша родители погибли на том самом кукурузном поле. Обеспеченные люди Аманда и Уильям усыновили сирот. Так деревенские мальчики попали в город. Джош быстро адаптировался и завел себе друзей. А Илай сажает кукурузу на заброшенном фабричном дворе и произносит при этом странные заклинания. Постепенно сила культа растет, ему приносятся жертвы, а бывший школьный отщепенец Эли, становится общепризнанным авторитетом и пророком...
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ДДРежиссёр
Джеймс
Д.Р. Хикокс
- ДЧАктёр
Дэниэл
Черни
- РМАктёр
Рон
Мелендес
- ДМАктёр
Джим
Метцлер
- НГАктриса
Нэнси
Гран
- ДКАктёр
Джон
Клэр
- ММАктриса
Мари
Морроу
- МИАктёр
Майкл
Инсайн
- ДСАктёр
Дьюк
Страуд
- РХАктёр
Риф
Хаттон
- ГФАктёр
Гарвин
Фанчес
- ДБСценарист
Доуд
Б. Левенсон
- МГСценарист
Мэтт
Гринберг
- Сценарист
Стивен
Кинг
- ДБПродюсер
Джим
Бегг
- ГДПродюсер
Гари
Депью
- ЭХПродюсер
Энтони
Хикокс
- ДППродюсер
Дональд
Пол Пемрик
- СВХудожница
Сузанна
Вертал
- КПМонтажёр
Крис
Пеппе
- ДЛОператор
Джерри
Лайвли
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лихт