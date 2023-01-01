Биография

Риф Хаттон – актер театра, кино и дубляжа, родился 28 ноября 1962 года. Фильмография насчитывает более 140 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Военно-юридическая служба», «Доктор Хаус», «Бесстыжие», «Скорая помощь», «Менталист», «Вавилон 5». Свою кинокарьеру начал в середине 1970-х годов, когда переехал в Лос-Анджелес. Дебютным фильмом Рифа Хаттона стала многосерийная комедия «Джефферсоны», которая 8 раз номинировалась на премию «Золотой глобус». Затем актер снялся в сериале «Ремингтон Стил» с Стефани Цимбалист и Пирсом Броснаном в главных ролях. Участвовал в криминальном детективе «Альфред Хичкок представляет». В 1988 году на экраны вышла биографическая драма «Выстоять и добиться» с участием актера. Кинокартина получила номинацию на «Оскар». В 1993 году актер снялся в сериале «Вавилон 5». Одну из ключевых ролей Риф Хаттон сыграл в многосерийной киноленте «Военно-юридическая служба» (1995–2005). В 1997 году на экраны вышел сериал «Баффи – истребительница вампиров» с участием актера. В 2000 году актер был задействован в боевике «Случайный шпион» с Джеки Чаном в главной роли.