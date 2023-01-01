Дети кукурузы 2: Последняя жертва (фильм, 1992) смотреть онлайн

Сюжет

После того, как кошмар в Гатлине стал достоянием общественности, оставшиеся в живых дети были вывезены из города и распределены по детским домам и приютам. Ради сенсации приехал и журналист Джон Гаррет вместе со своим сыном Дэниэлом. Однако городок для своего пребывания они выбрали не очень удачно — в нем заново начал поднимать голову кукурузный культ Того, Кто Ходит Между Стеблями. На этот раз основателем культа и новым пророком стал паренек Майца.



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