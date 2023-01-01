7.61992, Дети кукурузы 2: Последняя жертва
Ужасы, Триллеры89 мин18+
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Дети кукурузы 2: Последняя жертва (фильм, 1992) смотреть онлайн
Сюжет
После того, как кошмар в Гатлине стал достоянием общественности, оставшиеся в живых дети были вывезены из города и распределены по детским домам и приютам. Ради сенсации приехал и журналист Джон Гаррет вместе со своим сыном Дэниэлом. Однако городок для своего пребывания они выбрали не очень удачно — в нем заново начал поднимать голову кукурузный культ Того, Кто Ходит Между Стеблями. На этот раз основателем культа и новым пророком стал паренек Майца.
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Информация
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ДПРежиссёр
Дэвид
Прайс
- ТНАктёр
Теренс
Нокс
- ПШАктёр
Пол
Шеррер
- РБАктёр
Райан
Боллман
- ККАктриса
Кристи
Кларк
- РААктриса
Розалинд
Аллен
- НРАктёр
Нед
Ромеро
- ЭГАктёр
Эд
Грейди
- ДБАктёр
Джон
Беннс
- УМАктёр
Уоллас
Мерк
- ДИАктёр
Джо
Инскоу
- АЛСценарист
А
Л Кац
- ГАСценарист
Гилберт
Адлер
- Сценарист
Стивен
Кинг
- БФПродюсер
Билл
Фрохлих
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Морторфф
- САПродюсер
Скотт
А. Стоун
- БЦМонтажёр
Бэрри
Цетлин
- ЛАОператор
Ливи
Айзекс
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лихт