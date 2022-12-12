Детектив полиции: Санитатум
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Детектив полиции: Санитатум

Детектив полиции: Санитатум (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.62018, Police Detective: Sanitatum
Драма102 мин18+

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О фильме

Четверо жертв жестокого обращения в детстве оказываются подозреваемыми в расследовании серии убийств.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.5 IMDb