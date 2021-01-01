Дерзкое ограбление (фильм, 2021) смотреть онлайн

Крупная южнокорейская нефтеперерабатывающая компания на грани банкротства. Ее хозяин затевает аферу: похищение нефти прямо из транзитной трубы. Для этого он нанимает молодого инженера, который должен контролировать операцию. Постепенно вся команда грабителей начинает сомневаться, что прибыль от дела стоит рисков, которые им приходится на себя брать.



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