Дерзкое ограбление (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Крупная южнокорейская нефтеперерабатывающая компания на грани банкротства. Ее хозяин затевает аферу: похищение нефти прямо из транзитной трубы. Для этого он нанимает молодого инженера, который должен контролировать операцию. Постепенно вся команда грабителей начинает сомневаться, что прибыль от дела стоит рисков, которые им приходится на себя брать.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЮХРежиссёр
Ю
Ха
- СИАктёр
Со
Ин-гук
- ЛСАктёр
Ли
Су-хёк
- ЫМАктёр
Ым
Мун-сок
- ЮСАктёр
Ю
Сын-мок
- ТХАктёр
Тхэ
Хан-хо
- ПЮАктёр
Пэ
Ю-рам
- ПДАктриса
Пэ
Да-бин
- КЁАктриса
Ким
Ён-гё
- ЧДАктёр
Чон
Джэ-гван
- ЧДАктёр
Чи
Дэ-хан
- ЮХСценарист
Ю
Ха
- КГСценарист
Ким
Гён-чхан
- ХДПродюсер
Хван
Дон-соп
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ЩХКомпозитор
Щим
Хён-джон