Дерзкое ограбление
Wink
Фильмы
Дерзкое ограбление
8.22021, Paipeurain
Криминал103 мин18+
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Дерзкое ограбление (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Крупная южнокорейская нефтеперерабатывающая компания на грани банкротства. Ее хозяин затевает аферу: похищение нефти прямо из транзитной трубы. Для этого он нанимает молодого инженера, который должен контролировать операцию. Постепенно вся команда грабителей начинает сомневаться, что прибыль от дела стоит рисков, которые им приходится на себя брать.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дерзкое ограбление»