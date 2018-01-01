Wink
Дерзкое ограбление
Актёры и съёмочная группа фильма «Дерзкое ограбление»

Режиссёры

Ю Ха

Yoo Ha
Режиссёр

Актёры

Со Ин-гук

Seo In-gook
АктёрPin-dol
Ли Су-хёк

Lee Soo-hyeok
АктёрHwang Geon-woo
Ым Мун-сок

Eum Moon-seok
АктёрJeong Woo-seong / New bird
Ю Сын-мок

Yoo Seung-mok
АктёрChief Na
Тхэ Хан-хо

Tae Hang-ho
АктёрBig Shovel
Пэ Ю-рам

Bae Yoo-ram
АктёрCho Man-shik
Пэ Да-бин

Bae Da-bin
АктрисаCounter
Ким Ён-гё

Kim Yeong-gyo
АктрисаChief Na's daughter
Чон Джэ-гван

Jeong Jae-gwang
АктёрSang-goo
Чи Дэ-хан

Ji Dae-han
АктёрStraw

Сценаристы

Ю Ха

Yoo Ha
Сценарист
Ким Гён-чхан

Kim Gyeong-chan
Сценарист

Продюсеры

Хван Дон-соп

Hwang Dong-seop
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Ушаков

Актёр дубляжа
Вадим Прохоров

Актёр дубляжа
Александр Васильев

Актёр дубляжа
Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа
Олег Фёдоров

Актёр дубляжа

Композиторы

Щим Хён-джон

Shim Hyeon-jeong
Композитор