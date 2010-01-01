Дерево (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Дон и Питер — счастливая австралийская семья, живущая с четырьмя детьми в маленькой деревушке. Внезапная гибель Питера повергает семью в хаос. Каждый из ее членов вырабатывает свою стратегию выживания. Восьмилетняя Симона отказывается принять траур, она предпочитает забираться на гигантск�ую смоковницу, растущую в саду, и там проводит время со своим отцом…



Дерево смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.