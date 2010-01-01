Дерево (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, The Tree
Драмы, Мелодрамы96 мин12+
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Сюжет
Дон и Питер — счастливая австралийская семья, живущая с четырьмя детьми в маленькой деревушке. Внезапная гибель Питера повергает семью в хаос. Каждый из ее членов вырабатывает свою стратегию выживания. Восьмилетняя Симона отказывается принять траур, она предпочитает забираться на гигантск�ую смоковницу, растущую в саду, и там проводит время со своим отцом…
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЖБРежиссёр
Жюли
Бертуччелли
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- МДАктёр
Морган
Дэвис
- Актёр
Мартон
Чокаш
- КБАктёр
Кристиан
Байерс
- ТРАктёр
Том
Расселл
- ГГАктёр
Гэбриель
Готтинг
- АЯАктёр
Аден
Янг
- ПХАктриса
Пенн
Хэкфорт-Джонс
- ДДАктриса
Джиллиан
Джонс
- ЗБАктриса
Зои
Боэ
- ЖБСценарист
Жюли
Бертуччелли
- ДПСценарист
Джуди
Паскоу
- АБПродюсер
Антония
Барнард
- Продюсер
Розмари
Блайт
- ДМХудожница
Джоэнна
Мэй Парк
- НГХудожница
Ники
Гардинер
- ФГМонтажёр
Франсуа
Гедижье
- НБОператор
Найджел
Блак