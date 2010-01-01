Wink
Фильмы
Дерево

Дерево (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, The Tree
Драмы, Мелодрамы96 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Дон и Питер — счастливая австралийская семья, живущая с четырьмя детьми в маленькой деревушке. Внезапная гибель Питера повергает семью в хаос. Каждый из ее членов вырабатывает свою стратегию выживания. Восьмилетняя Симона отказывается принять траур, она предпочитает забираться на гигантскую смоковницу, растущую в саду, и там проводит время со своим отцом…

Дерево смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дерево»

Всё