Денежный самолет (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.42020, Money Plane
Триллер, Боевик78 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Профессиональный вор, имеющий многомиллионные долги, в обмен на жизнь своей семьи должен совершить дерзкое ограбление – ограбить воздушное казино, оборудованное на борту большого лайнера, где собираются самые опасные мировые преступники.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Денежный самолет»