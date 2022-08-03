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День святого Валентина

День святого Валентина (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Valentine
Ужасы, Триллер92 мин18+

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О фильме

Давным-давно, в школьной юности, компания красивых подружек находила забавным поиздеваться над прыщавым неудачником в День Всех Влюбленных. Прошли годы, он вырос. И ничего не забыл.

Страна
США, Канада, Австралия
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День святого Валентина»