Wink
Фильмы
День спасения земли
Актёры и съёмочная группа фильма «День спасения земли»

Актёры и съёмочная группа фильма «День спасения земли»

Режиссёры

Хуэй Юй

Хуэй Юй

Hui Yu
Режиссёр

Актёры

Лю Цзяньюй

Лю Цзяньюй

Liu Jianyu
Актёр
Лин Сяосу

Лин Сяосу

Ling Xiaosu
Актёр
Ван Жун

Ван Жун

Wang Rong
Актёр
Цинь Вэньцзин

Цинь Вэньцзин

Qin Wenjing
Актриса
Цзян Чао

Цзян Чао

Jiang Chao
Актёр

Сценаристы

Хуэй Юй

Хуэй Юй

Hui Yu
Сценарист

Продюсеры

Хуэй Юй

Хуэй Юй

Hui Yu
Продюсер