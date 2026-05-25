Фильм День рождения

Конец 1970-х. На частном острове в Средиземном море могущественный миллиардер устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения дочери Софии — единственной наследницы его огромного состояния. Праздник становится поводом для друзей и партнеров обратиться к хозяину с просьбами и решить за его счет свои проблемы. Но и сам Маркус готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Однако у Софии есть своя тайна и своя цель. И когда ночь становится все более шумной и безудержной, семейный конфликт выходит на поверхность, превращая праздник в драму о власти, любви и свободе.

