Фильм День рождения

О фильме
Конец 1970-х. На частном острове в Средиземном море могущественный миллиардер устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения дочери Софии — единственной наследницы его огромного состояния. Праздник становится поводом для друзей и партнеров обратиться к хозяину с просьбами и решить за его счет свои проблемы. Но и сам Маркус готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Однако у Софии есть своя тайна и своя цель. И когда ночь становится все более шумной и безудержной, семейный конфликт выходит на поверхность, превращая праздник в драму о власти, любви и свободе.
СтранаГреция, Испания, Великобритания, Нидерланды
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- МАРежиссёр
Мигель
Анхель Хименес
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ВКАктёр
Виктория
Кармен Сонн
- ЭСАктриса
Эмма
Суарес
- ДКАктёр
Джо
Коул
- КСАктёр
Кристос
Стергиоглоу
- ФГАктёр
Франсеск
Гарридо
- ККАктёр
Карлос
Куэвас
- МПАктриса
Мария
Пау Пихем
- ПХАктёр
Пелле
Хейккиля
- МАСценарист
Мигель
Анхель Хименес
- ЙКСценарист
Йоргос
Карванас
- НПСценарист
Никос
Панайотопулос
- ЙКПродюсер
Йоргос
Карванас
- ЛБПродюсер
Ли
Брода
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс