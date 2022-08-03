День рождения Алисы (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
8.52009, День рождения Алисы
Мультфильм, Фантастика90 мин0+
О фильме
Фильм «День рождения Алисы» рассказывает о необыкновенных приключениях девочки Алисы и ее друга – маленького археолога Рррр в прошлом далекой чужой планеты Колеида. Алиса и Рррр проявляют мужество, смекалку и выдержку, учатся не падать духом в самых безнадежных ситуациях, и узнают что такое настоящая дружба. А в результате им удалось изменить ход истории и вернуть к жизни целую планету!
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Мультфильм
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ССРежиссёр
Сергей
Серёгин
- ЯНАктриса
Ярослава
Николаева
- Актёр
Алексей
Колган
- РСАктёр
Роман
Стабуров
- Актёр
Евгений
Стычкин
- НМАктриса
Наталья
Мурашкевич
- ЖРАктриса
Жанна
Рождественская
- МЧАктёр
Марк
Чернавин
- НЛАктёр
Николай
Лазарев
- АКАктёр
Алексей
Кузнецов
- ЕГАктриса
Елена
Габец
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- АССценарист
Андрей
Саломатов
- СССценарист
Сергей
Серёгин
- КБСценарист
Кир
Булычёв
- АГПродюсер
Александр
Герасимов
- ВМПродюсер
Вячеслав
Маясов
- ДРКомпозитор
Дмитрий
Рыбников