День рождения Алисы
Wink
Детям
День рождения Алисы

День рождения Алисы (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.52009, День рождения Алисы
Мультфильм, Фантастика90 мин0+

О фильме

Фильм «День рождения Алисы» рассказывает о необыкновенных приключениях девочки Алисы и ее друга – маленького археолога Рррр в прошлом далекой чужой планеты Колеида. Алиса и Рррр проявляют мужество, смекалку и выдержку, учатся не падать духом в самых безнадежных ситуациях, и узнают что такое настоящая дружба. А в результате им удалось изменить ход истории и вернуть к жизни целую планету!

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День рождения Алисы»