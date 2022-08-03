День рождения Алисы (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «День рождения Алисы» рассказывает о необыкновенных приключениях девочки Алисы и ее друга – маленького археолога Рррр в прошлом далекой чужой планеты Колеида. Алиса и Рррр проявляют мужество, смекалку и выдержку, учатся не падать духом в самых безнадежных ситуациях, и узнают что такое настоящая дружба. А в результате им удалось изменить ход истории и вернуть к жизни целую планету!

