Wink
Фильмы
Дельфины в космосе
Актёры и съёмочная группа фильма «Дельфины в космосе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дельфины в космосе»

Режиссёры

Руслан Янковский

Руслан Янковский

Режиссёр

Актёры

Роза Хайруллина

Роза Хайруллина

Актриса
Владимир Селезнев

Владимир Селезнев

Актёр
Илья Дель

Илья Дель

Актёр
Юлия Маркова

Юлия Маркова

Актриса

Сценаристы

Руслан Янковский

Руслан Янковский

Сценарист

Продюсеры

Руслан Янковский

Руслан Янковский

Продюсер

Художники

Павел Новиков

Павел Новиков

Художник

Операторы

Сергей Астахов

Сергей Астахов

Оператор