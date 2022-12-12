Дела человеческие
Wink
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Дела человеческие
7.72021, Les choses humaines
Драма, Криминал133 мин18+

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Дела человеческие (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Французская судебная драма о молодом человеке, которого обвинили в изнасиловании. Алекс приезжает из Стэнфордского университета в родной Париж, чтобы посетить церемонию, где его отца будут награждать Орденом Почетного легиона. Родители Алекса давно развелись, а мать встречается с профессором литературы Адамом, у которого есть 17-летняя дочь Мила. Молодые люди знакомятся и после семейного ужина идут на вечеринку. На следующий день в дверь к Алексу стучит полиция: Мила обвиняет его в насилии.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb