Дела человеческие (фильм, 2021) смотреть онлайн

Французская судебная драма о молодом человеке, которого обвинили в изнасиловании. Алекс приезжает из Стэнфордского университета в родной Париж, чтобы посетить церемонию, где его отца будут награждать Орденом Почетного легиона. Родители Алекса давно развелись, а мать встречается с профессором литературы Адамом, у которого есть 17-летняя дочь Мила. Молодые люди знакомятся и после семейного ужина идут на вечеринку. На следующий день в дверь к Алексу стучит полиция: Мила обвиняет его в насилии.

