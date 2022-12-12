7.72021, Les choses humaines
Драма, Криминал133 мин18+
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Дела человеческие (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Французская судебная драма о молодом человеке, которого обвинили в изнасиловании. Алекс приезжает из Стэнфордского университета в родной Париж, чтобы посетить церемонию, где его отца будут награждать Орденом Почетного легиона. Родители Алекса давно развелись, а мать встречается с профессором литературы Адамом, у которого есть 17-летняя дочь Мила. Молодые люди знакомятся и после семейного ужина идут на вечеринку. На следующий день в дверь к Алексу стучит полиция: Мила обвиняет его в насилии.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Иван
Атталь
- БААктёр
Бен
Атталь
- СЖАктриса
Сюзанн
Жуанне
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- Актёр
Матьё
Кассовиц
- ПААктёр
Пьер
Ардити
- ОДАктриса
Одри
Дана
- Актёр
Бенжамен
Лаверн
- ЖШАктриса
Жюдит
Шемла
- РКАктриса
Режан
Кердаффрек
- ЖУАктёр
Жерар
Уоткинс
- Сценарист
Иван
Атталь
- КТСценарист
Карин
Туиль
- Продюсер
Иван
Атталь
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- АЛМонтажёр
Альбертина
Ластера
- МЛКомпозитор
Матьё
Ламболи