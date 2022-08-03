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Даша-следопыт. Цирк

Даша-следопыт. Цирк (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Dora the Explorer
Мультфильм, Приключения23 мин18+

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О фильме

Герои обучающего мультсериала - это семилетняя американская девочка Даша и ее друзья. "Даша-следопыт" подразумевает активное участие маленьких зрителей в каждом приключении героев и строится по типу обучающей компьютерной игры. В каждой серии Даша приглашает зрителей отправиться с ней в поход с конкретной целью.

Страна
Южная Корея, США, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Даша-следопыт. Цирк»