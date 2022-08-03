Wink
Фильмы
Даша-следопыт. На крутых горках

Даша-следопыт. На крутых горках (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Dora the Explorer
Мультфильм23 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Герои обучающего мультсериала - это семилетняя американская девочка Даша и ее друзья. Он подразумевает активное участие маленьких зрителей в каждом приключении героев и строится по типу обучающей компьютерной игры. В каждой серии Даша приглашает зрителей отправиться с ней в поход с конкретной целью.

Страна
Канада, США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Даша-следопыт. На крутых горках»