Дары смерти (фильм, 2015) смотреть онлайн

Художник Джесси с семьей переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины — жуткие и пугающие. Они открывают портал злу, которое в разных сущностях проникает в этот мир и забирает детей. Ведь дети — самые желанные для дьявола дары. Очередной избранницей потустороннего становится его дочь Зои.

