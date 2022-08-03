Дары смерти
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Дары смерти

Дары смерти (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.12015, The Devil's Candy
Ужасы76 мин18+

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О фильме

Художник Джесси с семьей переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины — жуткие и пугающие. Они открывают портал злу, которое в разных сущностях проникает в этот мир и забирает детей. Ведь дети — самые желанные для дьявола дары. Очередной избранницей потустороннего становится его дочь Зои.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дары смерти»