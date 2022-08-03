Дары смерти (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.12015, The Devil's Candy
Ужасы76 мин18+
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О фильме
Художник Джесси с семьей переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины — жуткие и пугающие. Они открывают портал злу, которое в разных сущностях проникает в этот мир и забирает детей. Ведь дети — самые желанные для дьявола дары. Очередной избранницей потустороннего становится его дочь Зои.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ШБРежиссёр
Шон
Бирн
- ИЭАктёр
Итэн
Эмбри
- ШЭАктриса
Шири
Эпплби
- ПТАктёр
Прюитт
Тэйлор Винс
- КГАктриса
Кьяра
Гласко
- ТААктёр
Тони
Амендола
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- КНАктёр
Крэйг
Най
- РРАктёр
Ричард
Роллин
- ШБАктриса
Шила
Бэйли
- ШБСценарист
Шон
Бирн
- РБПродюсер
Роксанна
Бенжамин
- БУПродюсер
Брюс
Уэйн Гиллис
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- СЭХудожница
Стэйси
Эллен Рич
- ББХудожник
Барт
Браун
- ДХХудожник
Дэвид
Хэк
- ЭКМонтажёр
Энди
Кэнни
- СЧОператор
Саймон
Чэпман
- МЕКомпозитор
Михаил
Езерский