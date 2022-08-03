Дар (фильм, 2018) смотреть онлайн

Рабочий завода Сидоров заливает пивом досаду от внезапного увольнения, а после выходит облегчиться на мороз и обнаруживает в себе талант живописца. Спонтанный портрет из жeлтого снега привлекает внимание публики, и слава об изобретателе нового направления в искусстве разносится по стране.

