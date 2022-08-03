Дар
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Дар

Дар (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.52018, Дар
Комедия91 мин12+

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О фильме

Рабочий завода Сидоров заливает пивом досаду от внезапного увольнения, а после выходит облегчиться на мороз и обнаруживает в себе талант живописца. Спонтанный портрет из жeлтого снега привлекает внимание публики, и слава об изобретателе нового направления в искусстве разносится по стране.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дар»