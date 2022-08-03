Дар (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.52018, Дар
Комедия91 мин12+
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О фильме
Рабочий завода Сидоров заливает пивом досаду от внезапного увольнения, а после выходит облегчиться на мороз и обнаруживает в себе талант живописца. Спонтанный портрет из жeлтого снега привлекает внимание публики, и слава об изобретателе нового направления в искусстве разносится по стране.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Актёр
Алексей
Колубков
- ЮОАктёр
Юрий
Оборотов
- Актёр
Владимир
Карпук
- Актриса
Валерия
Дергилева
- СБАктриса
Светлана
Бобкина
- ЕЗАктёр
Евгений
Зеленов
- УГАктриса
Ульяна
Глушкова
- АКАктриса
Алёна
Константинова
- ВПАктриса
Виктория
Пятакина
- ДПАктёр
Дмитрий
Пугач
- СЖСценарист
Сергей
Жмакин
- ЮЛСценарист
Юлия
Лемарк
- Продюсер
Андрей
Новиков
- Продюсер
Александр
Котелевский
- ВКПродюсер
Варвара
Котелевская
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Чукин
- ЛРХудожница
Людмила
Рыбалко
- КПХудожница
Ксения
Подворотова
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- ДПОператор
Дмитрий
Поляков
- ВККомпозитор
Владимир
Качановский