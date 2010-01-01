Дар
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Дар

Дар (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.82010, El mal ajeno
Фантастика, Драмы98 мин18+

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О фильме

Практикующий врач Диего Санс, немало повидавший на своем веку неизлечимых больных, однажды попадает в смертельную передрягу. Однако он не только выбирается из неe живым, а еще и обретает уникальную способность исцелять безнадежных пациентов. Неожиданно свалившееся на доктора дивное умение никакой радости ему не приносит, поскольку у чудодейственного свойства обнаруживается весьма зловещий побочный эффект. У дара, позволяющего творить добро, есть своe побочное зло: за возможность вернуть к жизни обреченных на скорую смерть людей их спасителю приходится платить ужасающую цену...

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Страна
Испания
Жанр
Фантастика, Драмы, Триллеры
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дар»