Дар (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.82010, El mal ajeno
Фантастика, Драмы98 мин18+
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О фильме
Практикующий врач Диего Санс, немало повидавший на своем веку неизлечимых больных, однажды попадает в смертельную передрягу. Однако он не только выбирается из неe живым, а еще и обретает уникальную способность исцелять безнадежных пациентов. Неожиданно свалившееся на доктора дивное умение никакой радости ему не приносит, поскольку у чудодейственного свойства обнаруживается весьма зловещий побочный эффект. У дара, позволяющего творить добро, есть своe побочное зло: за возможность вернуть к жизни обреченных на скорую смерть людей их спасителю приходится платить ужасающую цену...
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СтранаИспания
ЖанрФантастика, Драмы, Триллеры
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ОСРежиссёр
Оскар
Сантос
- Актёр
Эдуардо
Норьега
- БРАктриса
Белен
Руэда
- ЭСАктриса
Энджи
Сепеда
- КПАктриса
Кристина
Пласас
- Актриса
Клара
Лаго
- МБАктёр
Марсел
Боррас
- КЛАктёр
Карлос
Леаль
- ЛКАктёр
Луис
Кальехо
- Актёр
Хосе
Анхель Эхидо
- ЧРАктёр
Чема
Руис
- ДССценарист
Даниель
Санчес Аревало
- ААПродюсер
Алехандро
Аменабар
- ФБПродюсер
Фернандо
Бовайра
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- СдПродюсер
Симон
де Сантьяго
- ИВХудожница
Исабель
Виньюалес
- ТЭХудожница
Татьяна
Эрнандес
- МТХудожница
Мария
Тереса Дье
- КАМонтажёр
Карлос
Агульо
- ХИОператор
Хосу
Инчаустеги
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес