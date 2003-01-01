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Далеко не рай

Далеко не рай (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Far from Heaven
Драмы102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

1957 год. Жена преуспевающего бизнесмена, Кэти, застает своего мужа Фрэнка в недвусмысленной ситуации: супруг изменяет ей с мужчиной. Кэти тоже дает волю своим чувствам...

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Далеко не рай»

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