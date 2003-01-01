Далеко не рай (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Far from Heaven
Драмы102 мин18+
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Сюжет
1957 год. Жена преуспевающего бизнесмена, Кэти, застает своего мужа Фрэнка в недвусмысленной ситуации: супруг изменяет ей с мужчиной. Кэти тоже дает волю своим чувствам...
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ТХРежиссёр
Тодд
Хейнс
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Деннис
Куэйд
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- Актриса
Патриша
Кларксон
- Актриса
Виола
Дэвис
- ДРАктёр
Джеймс
Ребхорн
- БХАктриса
Бетти
Хенрице
- МГАктёр
Майкл
Гэстон
- РУАктёр
Райан
Уорд
- ЛААктриса
Линдсэй
Андретта
- ТХСценарист
Тодд
Хейнс
- Продюсер
Кристин
Вачон
- ДАПродюсер
Джоди
Аллен
- ДБПродюсер
Декла�н
Болдуин
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ЭКХудожница
Эллен
Кристиансен
- ДЛМонтажёр
Джеймс
Лайонс
- ЭЛОператор
Эдвард
Лахман
- ЭБКомпозитор
Элмер
Бернстайн