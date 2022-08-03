Даффи Дак: Фантастический остров (фильм, 1983) смотреть онлайн

Даффи Дак: Фантастический остров
Даффи Дак: Фантастический остров

Даффи Дак: Фантастический остров

7.91983, Daffy Duck's Movie: Fantastic Island
Мультфильм, Семейный74 мин0+

О фильме

Даффи Дак и Спиди Гонзалес попадают на необитаемый остров где находят колодец желаний. Даффи Дак желает сделать из острова курорт и за деньги исполнять желания.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

