Даффи Дак: Фантастический остров (фильм, 1983) смотреть онлайн
7.91983, Daffy Duck's Movie: Fantastic Island
Мультфильм, Семейный74 мин0+
О фильме
Даффи Дак и Спиди Гонзалес попадают на необитаемый остров где находят колодец желаний. Даффи Дак желает сделать из острова курорт и за деньги исполнять желания.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ФФРежиссёр
Фриц
Фрилинг
- ЧДРежиссёр
Чак
Джонс
- РМРежиссёр
Роберт
МакКимсон
- МБАктёр
Мэл
Бланк
- ДФАктриса
Джун
Форэй
- ЛТАктёр
Лес
Тремейн
- ФФСценарист
Фриц
Фрилинг
- ДДСценарист
Дэвид
Детидж
- ФФПродюсер
Фриц
Фрилинг
- ХГПродюсер
Хэл
Гир
- ЖПродюсер
Жан
МакКерди
- ТКАктриса дубляжа
Татьяна
Канаева
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- УЛКомпозитор
Уильям
Лава
- КВКомпозитор
Карл
В. Сталлинг