Дадли Справедливый
Актёры и съёмочная группа фильма «Дадли Справедливый»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дадли Справедливый»

Режиссёры

Хью Уилсон

Hugh Wilson
Режиссёр

Актёры

Брендан Фрейзер

Brendan Fraser
АктёрDudley Do-Right
Сара Джессика Паркер

Sarah Jessica Parker
АктрисаNell Fenwick
Альфред Молина

Alfred Molina
АктёрSnidely Whiplash
Эрик Айдл

Eric Idle
АктёрProspector
Роберт Проски

Robert Prosky
Актёр
Алекс Рокко

Alex Rocco
АктёрChief
Джек Келер

Jack Kehler
АктёрHoward
Луис Мустилльо

Louis Mustillo
АктёрStanding Room Only
Дон Йессо

Don Yesso
АктёрKenneth
Джед Риз

Jed Rees
АктёрLavar

Сценаристы

Хью Уилсон

Hugh Wilson
Сценарист
Джей Уорд

Jay Ward
Сценарист

Продюсеры

Джон Дэвис

John Davis
Продюсер
Дж. Тодд Харрис

J. Todd Harris
Продюсер
Уоррен Карр

Warren Carr
Продюсер

Художники

Хелен Джарвис

Helen Jarvis
Художница

Композиторы

Стив Дорфф

Steve Dorff
Композитор