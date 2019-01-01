Да, боже, да
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Да, боже, да

Да, боже, да (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.42019, Yes, God, Yes
Драмы, Комедии74 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

1999 год. Ученица старших классов католической школы про имени Элис всегда соблюдала все правила, примерно ходила на исповеди и в церковь и боялась вечного проклятия за многократный просмотр сцены в карете из «Титаника». Однажды в интернет-чате, где девушка участвовала в викторине, у неe завязывается короткая, но откровенная переписка, что приводит школьницу к некоторым физиологическим открытиям. Кто-то пускает по школе слух про неприличное поведение Элис на одной вечеринке, а она в компании лучшей подруги собирается на уик-энд в религиозный лагерь, что, как обещают уже посетившие его, изменит еe жизнь навсегда.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Да, боже, да»

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