Да, боже, да (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

1999 год. Ученица старших классов католической школы про имени Элис всегда соблюдала все правила, примерно ходила на исповеди и в церковь и боялась вечного проклятия за многократный просмотр сцены в карете из «Титаника». Однажды в интернет-чате, где девушка участвовала в викторине, у неe завязы�вается короткая, но откровенная переписка, что приводит школьницу к некоторым физиологическим открытиям. Кто-то пускает по школе слух про неприличное поведение Элис на одной вечеринке, а она в компании лучшей подруги собирается на уик-энд в религиозный лагерь, что, как обещают уже посетившие его, изменит еe жизнь навсегда.



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