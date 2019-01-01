Да, боже, да (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.42019, Yes, God, Yes
Драмы, Комедии74 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
1999 год. Ученица старших классов католической школы про имени Элис всегда соблюдала все правила, примерно ходила на исповеди и в церковь и боялась вечного проклятия за многократный просмотр сцены в карете из «Титаника». Однажды в интернет-чате, где девушка участвовала в викторине, у неe завязы�вается короткая, но откровенная переписка, что приводит школьницу к некоторым физиологическим открытиям. Кто-то пускает по школе слух про неприличное поведение Элис на одной вечеринке, а она в компании лучшей подруги собирается на уик-энд в религиозный лагерь, что, как обещают уже посетившие его, изменит еe жизнь навсегда.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- КМРежиссёр
Карен
Мэйн
- НДАктриса
Наталия
Дайер
- ТСАктёр
Тимоти
С. Саймонс
- ВНАктёр
Вольфганг
Новограц
- ФРАктриса
Франческа
Реале
- СБАктриса
Сьюзэн
Блэкуэлл
- АБАктриса
Алиша
Боэ
- ДЛАктриса
Донна
Линн Чамплин
- ПВАктёр
Паркер
Вьерлинг
- ЭШАктриса
Эллисон
Шрум
- МЛАктёр
Мэтт
Льюис
- КМСценарист
Карен
Мэйн
- Продюсер
Крис
Коламбус
- ЭКПродюсер
Элинор
Коламбус
- ЭФПродюсер
Эрианн
Фрайзер
- ТАОператор
Тодд
Антонио Сомодевилья
- ЙХКомпозитор
Йен
Хултквист