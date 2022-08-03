Чужая территория
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Чужая территория

Чужая территория (фильм, 1992) смотреть онлайн

8.11992, Trespass
Боевик, Триллер96 мин18+

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О фильме

Дон и Винс — пожарные из Арканзаса, решившие, что нарвались на «золотую мину», когда им в руки попала «карта сокровищ», ведущая к золоту, украденному из католической церкви более 50 лет назад. Теперь его стоимость составляет более миллиона.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужая территория»