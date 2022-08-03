Чужая территория (фильм, 1992) смотреть онлайн
8.11992, Trespass
Боевик, Триллер96 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- УХРежиссёр
Уолтер
Хилл
- Актёр
Билл
Пэкстон
- ААктёр
Айс-Ти
- Актёр
Уильям
Сэдлер
- Актёр
Айс
Кьюб
- АЭАктёр
Арт
Эванс
- ДУАктёр
Деворо
Уайт
- БААктёр
Брюс
А. Янг
- ГПАктёр
Гленн
Пламмер
- СДАктёр
Стоуни
Джексон
- ТЭАктёр
Т.
Э. Рассел
- Сценарист
Боб
Гейл
- Сценарист
Роберт
Земекис
- Продюсер
Нил
Кэнтон
- Продюсер
Боб
Гейл
- МСПродюсер
Майкл
С. Глик
- Продюсер
Роберт
Земекис
- ЧУХудожник
Чарльз
Уильям Брин
- БАХудожница
Бет
А. Рубино
- ФАМонтажёр
Фриман
А. Дейвис
- ЛАОператор
Ллойд
Ахерн II
- РККомпозитор
Рай
Кудер