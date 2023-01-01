Чужая компания (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Женя был принят в компанию сверстников, о которой давно мечтал. Однажды на рыбалке он в шутку спрятал надувную лодку. Друзья избили ни в чем не повинного мальчика. Случившееся потрясло Женю — и он решил отказаться от этой дружбы...



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