Чужая компания
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Чужая компания

Чужая компания (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

8.21979, Чужая компания
Драмы, Советские64 мин12+

Сюжет

Женя был принят в компанию сверстников, о которой давно мечтал. Однажды на рыбалке он в шутку спрятал надувную лодку. Друзья избили ни в чем не повинного мальчика. Случившееся потрясло Женю — и он решил отказаться от этой дружбы...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb