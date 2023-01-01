Чужая компания (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
8.21979, Чужая компания
Драмы, Советские64 мин12+
Сюжет
Женя был принят в компанию сверстников, о которой давно мечтал. Однажды на рыбалке он в шутку спрятал надувную лодку. Друзья избили ни в чем не повинного мальчика. Случившееся потрясло Женю — и он решил отказаться от этой дружбы...
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Потепалов
- МДАктёр
Максим
Данков
- ВКАктёр
Валерий
Кротов
- ГКАктёр
Георгий
Киянцев
- МГАктёр
Михаил
Глебов
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актриса
Валентина
Талызина
- ЛПАктриса
Лидия
Петракова
- ИСАктёр
Игорь
Серебряный
- СПСценарист
Сергей
Потепалов
- МКПродюсер
Михаил
Капустин
- ГУМонтажёр
Галина
Угольникова
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников