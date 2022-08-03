Чумовая пятница
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Чумовая пятница

Чумовая пятница (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.72018, Freaky Friday
Мюзикл, Комедия86 мин12+

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О фильме

Кэтрин готовится снова выйти замуж, а ее дочь-старшеклассница Элли мечтает принять участие в квесте «Охота», так как вздыхает по одному из игроков. Обсуждение этих планов приводит к ссоре, в ходе которой героини меняются телами и получают реальную возможность побыть на месте друг друга.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Фэнтези
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чумовая пятница»