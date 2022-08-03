Чумовая пятница (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.72018, Freaky Friday
Мюзикл, Комедия86 мин12+
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О фильме
Кэтрин готовится снова выйти замуж, а ее дочь-старшеклассница Элли мечтает принять участие в квесте «Охота», так как вздыхает по одному из игроков. Обсуждение этих планов приводит к ссоре, в ходе которой героини меняются телами и получают реальную возможность побыть на месте друг друга.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.9 IMDb
- Режиссёр
Стив
Карр
- КЦАктриса
Кози
Цюльсдорф
- ХБАктриса
Хейди
Бликенстафф
- ДМАктёр
Джейсон
Мэйбаум
- АДАктёр
Алекс
Десерт
- Актёр
Рики
Хе
- ККАктриса
Кахён
Ким
- ДРАктриса
Дара
Рени
- АЛАктёр
Айзиа
Лехтинен
- ДЛАктриса
Дженнифер
Лапорте
- СУАктёр
Сара
Уилли
- МРСценарист
Мэри
Роджерс
- БЙСценарист
Брайан
Йоркей
- Продюсер
Стив
Карр
- ТШПродюсер
Томас
Шумахер
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- АСАктриса дубляжа
Анна
Селиванова
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- МСАктриса дубляжа
Марфа
Савченко
- ДВАктёр дубляжа
Даниил
Васильев
- ДЛХудожник
Джастин
Людвиг
- ДНКомпозитор
Дэвид
Нессим Лоуренс