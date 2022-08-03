Кэтрин готовится снова выйти замуж, а ее дочь-старшеклассница Элли мечтает принять участие в квесте «Охота», так как вздыхает по одному из игроков. Обсуждение этих планов приводит к ссоре, в ходе которой героини меняются телами и получают реальную возможность побыть на месте друг друга.

