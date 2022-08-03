Тринадцатилетний вампир Влад поступает в одну из самых престижных школ волшебства в мире. Но его учебу и жизнь среди таких же необычных студентов, как и он, омрачает непереносимость вида крови. Лучом света становится встреча с феей, которая боится летать, и оборотнем с аллергией на шерсть. Троица объединяется в своеобразный «клуб неудачников». Приключения начинаются!

