Чудо-детки: Непутевые волшебники (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.72020, Die Wolf-Gäng
Фэнтези, Комедия92 мин6+
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О фильме
Тринадцатилетний вампир Влад поступает в одну из самых престижных школ волшебства в мире. Но его учебу и жизнь среди таких же необычных студентов, как и он, омрачает непереносимость вида крови. Лучом света становится встреча с феей, которая боится летать, и оборотнем с аллергией на шерсть. Троица объединяется в своеобразный «клуб неудачников». Приключения начинаются!
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ТТРежиссёр
Тим
Трагезер
- АКАктёр
Аарон
Кисёв
- ЙШАктриса
Йоханна
Шрамль
- АБАктёр
Арсений
Бультман
- РКАктёр
Рик
Каваниан
- КБАктёр
Кристиан
Беркель
- СГАктриса
Соня
Герхардт
- АШАктёр
Аксель
Штайн
- ВКАктёр
Вальдемар
Кобус
- ХСАктёр
Хильми
Сёзер
- НХАктриса
Николь
Хеестерс
- ВГСценарист
Вольфганг
Гольбейн
- КБПродюсер
Кристиан
Бекер
- ОНПродюсер
Оливер
Номмзен
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Перышкин
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- РКАктёр дубляжа
Роман
Каграманян
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- РСАктёр дубляжа
Роман
Сопко
- КШХудожница
Катарина
Шнельтинг