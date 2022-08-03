Чудо-детки: Непутевые волшебники
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Детям
Чудо-детки: Непутевые волшебники

Чудо-детки: Непутевые волшебники (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.72020, Die Wolf-Gäng
Фэнтези, Комедия92 мин6+

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О фильме

Тринадцатилетний вампир Влад поступает в одну из самых престижных школ волшебства в мире. Но его учебу и жизнь среди таких же необычных студентов, как и он, омрачает непереносимость вида крови. Лучом света становится встреча с феей, которая боится летать, и оборотнем с аллергией на шерсть. Троица объединяется в своеобразный «клуб неудачников». Приключения начинаются!

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудо-детки: Непутевые волшебники»