Чудо-детки: Непутевые волшебники
Актёры и съёмочная группа фильма «Чудо-детки: Непутевые волшебники»

Режиссёры

Тим Трагезер

Tim Trageser
Режиссёр

Актёры

Аарон Кисёв

Aaron Kissiov
АктёрVlad
Йоханна Шрамль

Johanna Schraml
АктрисаFaye
Арсений Бультман

Arsseni Bultmann
АктёрWolf
Рик Каваниан

Rick Kavanian
АктёрBarnabas
Кристиан Беркель

Christian Berkel
АктёрLouis Ziffer
Соня Герхардт

Sonja Gerhardt
АктрисаFrau Circemeyer
Аксель Штайн

Axel Stein
АктёрHannappel
Вальдемар Кобус

Waldemar Kobus
АктёрBrückentroll
Хильми Сёзер

Hilmi Sözer
АктёрWachtmeister Schnappauf
Николь Хеестерс

Nicole Heesters
АктрисаDirektorin Penner

Сценаристы

Вольфганг Гольбейн

Wolfgang Hohlbein
Сценарист

Продюсеры

Кристиан Бекер

Christian Becker
Продюсер
Оливер Номмзен

Oliver Nommsen
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Перышкин

Актёр дубляжа
Светлана Климович

Актриса дубляжа
Роман Каграманян

Актёр дубляжа
Артур Агаджанян

Актёр дубляжа
Роман Сопко

Актёр дубляжа

Художники

Катарина Шнельтинг

Katharina Schnelting
Художница