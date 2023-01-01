Чудеса (фильм, 1989) смотреть онлайн

В поисках лучшей жизни ибез гроша вкармане Чарли приезжает вГонконг. Свои последние центы онотдает бедной торговке зацветок розы, который должен принести емуудачу. И«счастливый» случай незаставил себя ждать. Парень становится невольным участником перестрелки двух криминальных группировок ивыносит из-под огня одного избоссов. Умирая, главарь триады назначает Чарли своим наследником.



