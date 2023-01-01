Чудеса (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Kei zik
Боевик, Комедия12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В поисках лучшей жизни ибез гроша вкармане Чарли приезжает вГонконг. Свои последние центы онотдает бедной торговке зацветок розы, который должен принести емуудачу. И«счастливый» случай незаставил себя ждать. Парень становится невольным участником перестрелки двух криминальных группировок ивыносит из-под огня одного избоссов. Умирая, главарь триады назначает Чарли своим наследником.
Чудеса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Джеки
Чан
- РНАктёр
Ричард
Нг
- ЛЛАктёр
Ло
Ле
- БТАктёр
Билл
Тун
- БЛАктёр
Билли
Лау
- АМАктриса
Анита
Муи
- УМАктёр
У
Ма
- Актёр
Джеки
Чан
- ГААктриса
Гуа
А-Лэ
- ГИАктриса
Глория
Ип
- ГЧАктёр
Гэ
Чжуньсюн
- ДРСценарист
Дэймон
Раньон
- ХКСценарист
Хэл
Кантер
- РРСценарист
Роберт
Рискин
- СКХудожник
Сай
Кан Лам
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- ЦСКомпозитор
Цун
Су
- МЛКомпозитор
Майкл
Лай