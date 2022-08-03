Чудаки (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Jackass: The Movie
Документальный, Боевик18+
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О фильме
Наши герои начисто лишены стыда и инстинкта самосохранения, совсем не обращают внимания на боль и с удовольствием будут мучить себя и других!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Документальный
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джефф
Треймейн
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- БМАктёр
Бэм
Марджера
- САктёр
Стив-О
- КПАктёр
Крис
Понтиус
- РДАктёр
Райан
Данн
- ДААктёр
Джейсон
Акунья
- ПЛАктёр
Престон
Лэси
- ДИАктёр
Дэйв
Инглэнд
- ЭМАктёр
Эрен
МакГехи
- БДАктёр
Брэндон
Дикамилло
- Сценарист
Джефф
Треймейн
- Сценарист
Спайк
Джонс
- Сценарист
Джонни
Ноксвил
- БМСценарист
Бэм
Марджера
- Продюсер
Спайк
Джонс
- Продюсер
Джонни
Ноксвил
- Продюсер
Джефф
Треймейн
- ДЕОператор
Дмитрий
Еляшкевич
- СШКомпозитор
Сэм
Шпигель