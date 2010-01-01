Чудаки 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Чудаки 3D» – трехмерная версия документального кино про приключения группы экстремалов, известных под названием «Чудаки». Фильм состоит из ряда неординарных трюков, незаурядных шуток и безумных экспериментов. Смотрите фильм «Чудаки 3D» онлайн без регистрации.
Фильм «Чудаки 3D» – это скандальная история про друзей, которые выполняют самые нелепые и опасные для жизни трюки, чтобы только порадовать своих зрителей и собрать побольше положительных отзывов. Абсолютно дурацкие розыгрыши, безумные эксперименты, зачастую глупые американские шутки. Повторять эти трюки не хочется, но смотришь за всем происходящим с удовольствием и удивляешься возможностям человеческого тела. Многое из того, что демонстрируют ребята в фильме, повторить невозможно, например, прыжок на скутере через трехметровый бассейн. Как вам такой трюк? Не пытайтесь это повторить – лучше смотрите фильм!
Фильм «Чудаки 3D» стал лидером североамериканского проката, собрав за три дня после премьеры 50 миллионов долларов.
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Информация
СтранаСША, Румыния
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Документальные
Рейтинг
- Режиссёр
Джефф
Треймейн
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- БМАктёр
Бэм
Марджера
- САктёр
Стив-О
- РДАктёр
Райан
Данн
- ДААктёр
Джейсон
Акунья
- ПЛАктёр
Престон
Лэси
- КПАктёр
Крис
Понтиус
- ЭМАктёр
Эрен
МакГехи
- ДИАктёр
Дэйв
Инглэнд
- ЛАктёр
Лумис
- Сценарист
Джефф
Треймейн
- Сценарист
Джонни
Ноксвил
- БМСценарист
Бэм
Марджера
- ССценарист
Стив-О
- Продюсер
Спайк
Джонс
- Продюсер
Джонни
Ноксвил
- Продюсер
Джефф
Треймейн
- ШКПродюсер
Шон
Кливер
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- МЛАктёр дубляжа
Михаил
Лукашов
- ДБХудожник
Дж.П.
Блэкмон
- СМХудожник
Сет
Мейстерман
- МКХудожник
Майк
Кассак
- МПМонтажёр
Мэттью
Пробст
- ДЕОператор
Дмитрий
Еляшкевич
- СШКомпозитор
Сэм
Шпигель