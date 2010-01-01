Чудаки 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Чудаки 3D» – трехмерная версия документального кино про приключения группы экстремалов, известных под названием «Чудаки». Фильм состоит из ряда неординарных трюков, незаурядных шуток и безумных экспериментов. Смотрите фильм «Чудаки 3D» онлайн без регистрации.

Фильм «Чудаки 3D» – это скандальная история про друзей, которые выполняют самые нелепые и опасные для жизни трюки, чтобы только порадовать своих зрителей и собрать побольше положительных отзывов. Абсолютно дурацкие розыгрыши, безумные эксперименты, зачастую глупые американские шутки. Повторять эти трюки не хочется, но смотришь за всем происходящим с удовольствием и удивляешься возможностям человеческого тела. Многое из того, что демонстрируют ребята в фильме, повторить невозможно, например, прыжок на скутере через трехметровый бассейн. Как вам такой трюк? Не пытайтесь это повторить – лучше смотрите фильм!

Фильм «Чудаки 3D» стал лидером североамериканского проката, собрав за три дня после премьеры 50 миллионов долларов.



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