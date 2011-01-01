Чудаки 3.5 (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.32011, Jackass 3.5
Документальные, Комедии81 мин18+
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Сюжет
Энтузиасты умопомрачительных безобразий впихнули все, что не вошло в предыдущий сборник их безумных и до икоты смешных трюков, розыгрышей и выходок, в очередной раз порадовав армию поклонников.
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Информация
СтранаРумыния, США
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Документальные
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джефф
Треймейн
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- БМАктёр
Бэм
Марджера
- САктёр
Стив-О
- ПЛАктёр
Престон
Лэси
- ЭМАктёр
Эрен
МакГехи
- ДААктёр
Джейсон
Акунья
- РДАктёр
Райан
Данн
- КПАктёр
Крис
Понтиус
- ДИАктёр
Дэйв
Инглэнд
- ЛАктёр
Лумис
- Сценарист
Джефф
Треймейн
- Сценарист
Джонни
Ноксвил
- БМСценарист
Бэм
Марджера
- ССценарист
Стив-О
- Продюсер
Спайк
Джонс
- Продюсер
Джонни
Ноксвил
- Продюсер
Джефф
Треймейн
- ШКПродюсер
Шон
Кливер
- СМХудожник
Сет
Мейстерман
- МПМонтажёр
Мэттью
Пробст
- ДЕОператор
Дмитрий
Еляшкевич
- СШКомпозитор
Сэм
Шпигель