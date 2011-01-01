Чудаки 3.5
Wink
Фильмы
Чудаки 3.5

Чудаки 3.5 (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.32011, Jackass 3.5
Документальные, Комедии81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Энтузиасты умопомрачительных безобразий впихнули все, что не вошло в предыдущий сборник их безумных и до икоты смешных трюков, розыгрышей и выходок, в очередной раз порадовав армию поклонников.

Чудаки 3 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Румыния, США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Документальные

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудаки 3.5»

Всё