Что случилось прошлой ночью
Актёры и съёмочная группа фильма «Что случилось прошлой ночью»

Режиссёры

Стив Пинк

Steve Pink
Режиссёр

Актёры

Кевин Харт

Kevin Hart
АктёрBernie
Майкл Или

Michael Ealy
АктёрDanny
Реджина Холл

Regina Hall
АктрисаJoan
Джой Брайант

Joy Bryant
АктрисаDebbie
Кристофер Макдональд

Christopher McDonald
АктёрCasey McNeil
Адам Родригес

Adam Rodriguez
АктёрSteven Thaler
Джо Ло Трульо

Joe Lo Truglio
АктёрRyan Keller
Пола Пэттон

Paula Patton
АктрисаAlison
Террелл Оуэнс

Terrell Owens
Актёр
Катрин Шу

Catherine Shu
АктрисаAsian Manicurist

Сценаристы

Лесли Хэдланд

Leslye Headland
Сценарист
Тим Казурински

Tim Kazurinsky
Сценарист
Денис ДеКлю

Denise DeClue
Сценарист
Дэвид Мэмет

David Mamet
Сценарист

Продюсеры

Уилл Глак

Will Gluck
Продюсер
Гленн С. Гейнор

Glenn S. Gainor
Продюсер
Уильям Пэкер

Will Packer
Продюсер

Художники

Энн Фоли

Ann Foley
Художница

Операторы

Майкл Баррет

Michael Barrett
Оператор

Композиторы

Маркус Миллер

Marcus Miller
Композитор