Christine (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Christine
Драмы114 мин18+
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Сюжет
Кристин Чаббак очень хочет сделать карьеру телерепортeра, но вынуждена прозябать на маленькой телестудии новостей в заштатном городишке. Женщина из кожи вон лезет, чтобы снять сенсационный репортаж, но с новостями в глуши не густо, да ещe и с начальником найти общий язык не удаeтся. Масла в ого�нь подливает приезд владельца телестанции, который хочет выбрать лучшего работника и с повышением отправить его в Балтимор.
Christine смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АКРежиссёр
Антонио
Кампос
- Актриса
Ребекка
Холл
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- ТЛАктёр
Трэйси
Леттс
- МДАктриса
Мария
Диззия
- ДСАктриса
Дж.
Смит-Камерон
- ТСАктёр
Тимоти
С. Саймонс
- КШАктриса
Ким
Шоу
- ДКАктёр
Джон
Каллам
- МСАктёр
Морган
Спектор
- Актёр
Джэйсон
Уорнер Смит
- КШСценарист
Крэйг
Шилович
- ШДПродюсер
Шон
Дуркин
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- ЭПХудожница
Эмма
Поттер
- ССМонтажёр
София
Сюберкасо
- ДАОператор
Джо
Андерсон
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс