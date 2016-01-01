Christine (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Кристин Чаббак очень хочет сделать карьеру телерепортeра, но вынуждена прозябать на маленькой телестудии новостей в заштатном городишке. Женщина из кожи вон лезет, чтобы снять сенсационный репортаж, но с новостями в глуши не густо, да ещe и с начальником найти общий язык не удаeтся. Масла в ого�нь подливает приезд владельца телестанции, который хочет выбрать лучшего работника и с повышением отправить его в Балтимор.



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