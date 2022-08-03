Чистый лист (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.92010, La tête en friche
Драма, Комедия79 мин18+
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О фильме
Жермен — человек большой, но недалекий. В один прекрасный день, в парке, он знакомится с милой старушкой по имени Маргерита. Эрудированная и начитанная, она становится его другом, заставляя Жермена по-другому взглянуть на свою жизнь и окружающий его мир.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЖБРежиссёр
Жан
Беккер
- Актёр
Жерар
Депардье
- ЖКАктриса
Жизель
Казадезю
- МАктриса
Моран
- СГАктриса
Софи
Гиймен
- ПБАктёр
Патрик
Бушите
- ЖСАктёр
Жан-Франсуа
Стевенен
- КМАктриса
Клер
Морье
- АЛАктриса
Анна
Ле Гюэрнек
- БРАктёр
Брюно
Рикси
- ЛСАктёр
Лье
Салем
- ЖБСценарист
Жан
Беккер
- ЖДСценарист
Жан-Лу
Дабади
- МРСценарист
Мари-Сабин
Роже
- ЛБПродюсер
Луи
Беккер
- Продюсер
Жерар
Депардье
- ЖВМонтажёр
Жак
Витта
- ЛВКомпозитор
Лоран
Вульзи