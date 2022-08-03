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Чистый лист

Чистый лист (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.92010, La tête en friche
Драма, Комедия79 мин18+

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О фильме

Жермен — человек большой, но недалекий. В один прекрасный день, в парке, он знакомится с милой старушкой по имени Маргерита. Эрудированная и начитанная, она становится его другом, заставляя Жермена по-другому взглянуть на свою жизнь и окружающий его мир.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb