Жермен — человек большой, но недалекий. В один прекрасный день, в парке, он знакомится с милой старушкой по имени Маргерита. Эрудированная и начитанная, она становится его другом, заставляя Жермена по-другому взглянуть на свою жизнь и окружающий его мир.

