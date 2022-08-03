Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Документальный фильм о жизни американцев нетрадиционной сексуальной ориентации. Актер, политик, спортсмен, полицейский, травести дива — каждая история «из первых уст» индивидуальна, но всех объединяет стремление к любви и признанию своего места в современном обществе.

