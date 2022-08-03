Чистосердечное признание
Wink
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Чистосердечное признание
2013, The Out List
Документальный56 мин18+

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Чистосердечное признание (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Документальный фильм о жизни американцев нетрадиционной сексуальной ориентации. Актер, политик, спортсмен, полицейский, травести дива — каждая история «из первых уст» индивидуальна, но всех объединяет стремление к любви и признанию своего места в современном обществе.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb