2013, The Out List
Документальный56 мин18+
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Чистосердечное признание (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Документальный фильм о жизни американцев нетрадиционной сексуальной ориентации. Актер, политик, спортсмен, полицейский, травести дива — каждая история «из первых уст» индивидуальна, но всех объединяет стремление к любви и признанию своего места в современном обществе.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ТГРежиссёр
Тимоти
Гринфилд-Сандерс
- ДЛАктёр
Дастин
Лэнс Блэк
- РКАктёр
Р.
Кларк Купер
- УДАктёр
Уэйд
Дэвис
- Актриса
Эллен
ДеДженерес
- ТПАктёр
Твигги
Пуччи Гарсон
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- ЛКАктёр
Ларри
Крамер
- ЛБАктриса
Леди
Банни
- ДМАктриса
Джанет
Мокк
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- ТГПродюсер
Тимоти
Гринфилд-Сандерс
- СМПродюсер
Сэм
МакКоннелл
- ДФМонтажёр
Дэниэл
Фальконе