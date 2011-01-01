Чикагская восьмерка (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Судебная драма, основанная на стенограммах нашумевшего процесса 1969 года. Тогда семеро активистов антивоенного движения и председатель партии «Черные пантеры» Бобби Сил были обвинены в пересечен�ии границы штата Иллинойс с целью спровоцировать беспорядки в непосредственной близости от места проведения Национального съезда Демократической партии США в конце августа 1968-го. Фильм рассказывает, на что на самом деле готовы были пойти смельчаки, чтобы остановить войну во Вьетнаме, и какую цену им пришлось заплатить за свою миротворческую деятельность. В видеосервисе Wink вы можете смотреть драму «Чикагская восьмерка» (2011) онлайн в хорошем качестве.



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