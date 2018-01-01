Wink
Четкий монстромочитель
Актёры и съёмочная группа фильма «Четкий монстромочитель»

Режиссёры

Дэрин Вуд

Darin Wood
Режиссёр

Актёры

Джавара Дункан

Jawara Duncan
Актёр
Амелия Белль

Amelia Belle
АктрисаLola Maldonado
Райан Сайкак

Ryan Cicak
Актёр
Стефани Хайден

Stephanie Hyden
АктрисаNina Valencia
Тара Генри

Tara Henry
Актриса
Гален Ховард

Galen Howard
АктёрMo Kool
Рэй Райт

Rae Evanssen
АктрисаCarmen Jade
Лиз Клер

Liz Clare
АктрисаSheena Graves

Сценаристы

Дэрин Вуд

Darin Wood
Сценарист

Продюсеры

Кристи Сэвадж

Christy Savage
Продюсер

Операторы

Кристи Сэвадж

Christy Savage
Оператор