Четкий монстромочитель (фильм, 2015) смотреть онлайн

3.72015, Badass Monster Killer
Ужасы, Боевик90 мин18+

О фильме

Агент департамента по защите от сверхъественных сил противостоит демонам из преисподней в борьбе за судьбу планеты.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb