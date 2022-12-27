Честный развод 2 (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Продолжение хитовой комедии о приключениях разведенного юмориста и мошенницы с Александром Робаком и Агатой Муцениеце. Гена и Милана поженились. Он стал звездой стендапа, а она – его менеджеркой. Однако, как это часто бывает, смешение личных и рабочих отношений не пошло паре на пользу. Герои оказываются на грани развода. Гена решает спасти молодую семью, исполнив давнюю мечту Миланы о певческой карьере. Он начинает помогать любимой пробивать дорогу на сцену. Но хватит ли ей таланта? И главное – как новое начинание повлияет на брак Гены и Миланы? Ответы на эти вопросы подскажет комедия «Честный развод 2» (2022), которую на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Агата
Муцениеце
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- ССАктёр
Святослав
Савченко
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- ММАктёр
Максим
Мальцев
- ВМАктриса
Варвара
Малкова
- МКАктриса
Маруся
Климова
- АШАктёр
Александр
Шабанов
- КТСценарист
Константин
Трофимов
- Продюсер
Георгий
Малков
- АДПродюсер
Андрей
Дмитриев
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ТЛПродюсер
Татьяна
Ляпунова
- ЕПХудожница
Елена
Петрунина
- АПМонтажёр
Александр
Пак
- ЮДОператор
Юрий
Данилов
- DГКомпозитор
DJ
Грув