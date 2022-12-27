Честный развод 2 (фильм, 2022) смотреть онлайн

Продолжение хитовой комедии о приключениях разведенного юмориста и мошенницы с Александром Робаком и Агатой Муцениеце. Гена и Милана поженились. Он стал звездой стендапа, а она – его менеджеркой. Однако, как это часто бывает, смешение личных и рабочих отношений не пошло паре на пользу. Герои оказываются на грани развода. Гена решает спасти молодую семью, исполнив давнюю мечту Миланы о певческой карьере. Он начинает помогать любимой пробивать дорогу на сцену. Но хватит ли ей таланта? И главное – как новое начинание повлияет на брак Гены и Миланы? Ответы на эти вопросы подскажет комедия «Честный развод 2» (2022), которую на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

