Фильм Черный двор в кино

Для друзей Мухи и Боба детство закончилось. Теперь они находятся по разные стороны решётки: один готовит побег, а другой вынужден его сторожить. Парням предстоит сделать тяжёлый выбор между совестью и понятиями, ведь от этого зависит, кто из них выйдет на свободу, а кто останется пленником прошлого.

