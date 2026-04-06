Черный двор в кино
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Черный двор в кино

Фильм Черный двор в кино

2026, Чёрный двор в кино
Драма, Криминал18+
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О фильме

Для друзей Мухи и Боба детство закончилось. Теперь они находятся по разные стороны решётки: один готовит побег, а другой вынужден его сторожить. Парням предстоит сделать тяжёлый выбор между совестью и понятиями, ведь от этого зависит, кто из них выйдет на свободу, а кто останется пленником прошлого.

Страна
Казахстан
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.9 КиноПоиск