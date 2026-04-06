Фильм Черный двор в кино
2026, Чёрный двор в кино
Драма, Криминал18+
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О фильме
Для друзей Мухи и Боба детство закончилось. Теперь они находятся по разные стороны решётки: один готовит побег, а другой вынужден его сторожить. Парням предстоит сделать тяжёлый выбор между совестью и понятиями, ведь от этого зависит, кто из них выйдет на свободу, а кто останется пленником прошлого.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- ДБРежиссёр
Данияр
Болотбеков
- РААктёр
Рауан
Ахмедов
- АСАктёр
Айбар
Салы
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- ДААктёр
Дамир
Амангельдин
- АПАктёр
Акжол
Примбетов
- НЖАктёр
Нышанбек
Жубанаев
- РШСценарист
Равшан
Шехов
- ШФСценарист
Шамиль
Фаттахов
- РЯСценарист
Ростислав
Ященко
- КСПродюсер
Куат
Садыков
- ИЦПродюсер
Игорь
Цай
- РОПродюсер
Рустем
Омаров
- ТСПродюсер
Тимур
Смагулов