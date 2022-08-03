Черная полоса
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Черная полоса

Черная полоса (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.12017, Fleuve noir
Триллер, Драма108 мин18+

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О фильме

Опытный комиссар Франсуа Висконти берется расследовать дело о пропаже Дэни Арно — подростка из благополучной семьи. Обычно такие дети просто так не исчезают, поэтому Висконти начинает подозревать ближайшее окружение мальчика — от подозрительного учителя до сногсшибательной матери.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная полоса»