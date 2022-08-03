Черная полоса (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.12017, Fleuve noir
Триллер, Драма108 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Опытный комиссар Франсуа Висконти берется расследовать дело о пропаже Дэни Арно — подростка из благополучной семьи. Обычно такие дети просто так не исчезают, поэтому Висконти начинает подозревать ближайшее окружение мальчика — от подозрительного учителя до сногсшибательной матери.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЭЗРежиссёр
Эрик
Зонка
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актёр
Ромен
Дюрис
- СКАктриса
Сандрин
Киберлен
- ЭБАктриса
Элоди
Буше
- Актёр
Шарль
Берлен
- Актриса
Афсиа
Эрзи
- ЖПАктёр
Жером
Пули
- ФБАктёр
Феликс
Бак
- ЛТАктриса
Лорена
Телье
- СВАктёр
Стефан
Войтович
- ЭЗСценарист
Эрик
Зонка
- ДМСценарист
Дрор
Мишани
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- Продюсер
Жак-Анри
Бронкар
- ОБПродюсер
Оливье
Бронкар
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Белый
- ФКМонтажёр
Филипп
Котларски