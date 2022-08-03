Опытный комиссар Франсуа Висконти берется расследовать дело о пропаже Дэни Арно — подростка из благополучной семьи. Обычно такие дети просто так не исчезают, поэтому Висконти начинает подозревать ближайшее окружение мальчика — от подозрительного учителя до сногсшибательной матери.

