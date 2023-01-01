Черная чайка (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно
7.81962, Черная чайка
Приключения, Советские97 мин12+
Сюжет
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские, Приключения
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ГКРежиссёр
Григорий
Колтунов
- АПАктёр
Анатолий
Подшивалов
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- АЛАктёр
Алексей
Локтев
- Актёр
Сергей
Юрский
- МААктриса
Манана
Абазадзе
- НВАктёр
Николай
Волков
- АААктёр
Анатолий
Адоскин
- ДМАктёр
Джейхун
Мирзоев
- ЛГАктриса
Лилия
Гурова
- ГКСценарист
Григорий
Колтунов
- МРПродюсер
Марк
Рысс
- АСКомпозитор
Антонио
Спадавеккиа